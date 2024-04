Kelly Slater é o maior campeão da Liga Mundial de Surfe com 11 títulos - Colin Murty / AFP

Kelly Slater é o maior campeão da Liga Mundial de Surfe com 11 títulos Colin Murty / AFP

Publicado 16/04/2024 12:17

Rio - A história de Kelly Slater nas águas parece que chegou ao fim. Após a eliminação na etapa de Margaret River, na Austrália, nesta terça-feira (16), o surfista americano não conseguiu a pontuação para ficar acima da linha de corte da metade da temporada e falou em tom de despedida.

"Tudo chega ao fim e, se você não se adaptar, não consegue sobreviver. Eu não estou 100% motivado como todo mundo está agora. Foi uma vida incrível, rica em memórias", disse o surfista.

O surfista americano deve participar de etapas apenas como convidado. Kelly Slater tem convite para participar da etapa de Fiji, em agosto. Esta será a última do calendário do Circuito Mundial de Surfe na temporada, antes da final em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Kelly Slater, de 52 anos, é o maior campeão de surfe com 11 títulos do Circuito Mundial (WSL). Ele foi campeão pela primeira vez em 1992, com 20 anos, sendo o surfista mais jovem a conquistar o título. Já o último foi em 2011, sendo o mais velho a conseguir o feito.

O americano também foi campeão entre 1994 e 1998, sendo pentacampeão de forma consecutiva, algo inédito, e em 2005, 2006, 2008 e 2010. Kelly Slater ainda é detentor do recorde de vitórias do Circuito Mundial de Surfe (57).

Kelly Slater foi eliminado pelo compatriota Griffin Colapinto na etapa de Margaret River, na Austrália. O surfista não conseguiu a pontuação necessária para ficar acima da linha de corte da metade da temporada, que reduz o número de participantes de 34 para 22. O veterano ocupa o 33º lugar.