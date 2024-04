Francielle Mattos é conhecida como Ferrari Humana - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/04/2024 13:04

Rio - A fisiculturista Franciele Mattos atua no fisiculturismo há 15 anos e é tricampeã mundial na competição Mr. Olympia, disputando na categoria Wellness. A brasileira iniciou sua jornada nesta disciplina após o nascimento do primeiro filho e depois de uma depressão pós-parto. Conhecida como "Ferrari Humana", ela revela como é uma típica rotina de treinamento ao explicar como adquiriu um apelido tão incomum.





Há aproximadamente 15 anos, Francielle Mattos iniciou uma prática de musculação após enfrentar uma depressão pós-parto relacionada ao nascimento de sua primeira filha. Em 2017, ela estreou no fisiculturismo e se encantou pela modalidade esportiva.



“Eu estava com um biquíni vermelho e eles disseram: 'Se a Ferrari fosse humana ela seria dessa maneira', revelando a origem do apelido.

Apesar de receber diversos prêmios, o atleta tem enfrentado diversas críticas por ter um corpo considerado 'masculino': "Sempre foi mais importante a minha própria opinião. Eu gosto. Meu marido acha bonito então assim, está tudo certo", encerrou.