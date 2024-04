Romário é presidente do America desde o início do ano - Arthur Lyrio/America Football Club

Publicado 17/04/2024 09:30 | Atualizado 17/04/2024 10:08

Rio - Romário está de volta aos gramados. O campeão do mundo de 1994 estava aposentado desde 2009 e vai voltar a jogar para defender o America na segunda divisão do Campeonato Carioca de 2024. Nas redes sociais, o Baixinho celebrou o retorno e destacou o sonho de jogar ao lado do filho.

"Oficialmente inscrito no BID. Agora é a vera. Galera, estou pronto para tentar dar uma ajudinha ao meu querido America em alguns joguinhos e também, é claro, realizar o sonho de dividir o campo com o meu filho. Obrigado, Papai do Céu, por esse privilégio, e a todos pelo apoio e torcida. Vamos com tudo", disse.

Romário já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira). O Baixinho aposentou em 2009 após defender o America em algumas partidas e, agora, volta aos gramados pelo mesmo clube, onde foi eleito presidente no início deste ano.

A segunda divisão do Campeonato Carioca começa no dia 18 de maio. O torneio terá a participação de 12 clubes e será disputado no sistema de pontos corridos em turno único. Os quatro melhores classificados avançam. A semifinal é realizada em jogos de ida e volta, assim como a final. Apenas o campeão sobe.