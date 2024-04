Emerson Urso comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/04/2024 23:47

Rio - Sem espaço no elenco atualmente comandado pelo português Artur Jorge, o atacante Emerson Urso foi emprestado pelo Botafogo ao Vila Nova para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. As informações são do site "ge".

O contrato de Emerson Urso com o clube goiano será até o fim da temporada. Ele, que chegou ao Alvinegro no início do ano pós assinar pré-contrato, disputou cinco jogos e marcou um gol - este no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, na vitória por 4 a 1.

Esta foi a quarta negociação concretizada pelo Botafogo em contrato de empréstimo. Perto do encerramento da janela dos estaduais, a SAF acertou as idas de Igo Gabriel, Raí e Newton para Confiança, CRB e Criciúma, respectivamente.