Pablo ainda não estreou pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Pablo ainda não estreou pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2024 15:20



Rio - Recém-contratado pelo Botafogo , o zagueiro Pablo pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra nesta quinta-feira (18), diante do Atlético-GO. Desde que chegou ao clube, em fevereiro , o defensor ainda não entrou em campo, já que sofreu lesão muscular durante os treinamentos.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, Pablo será relacionado para a partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

O zagueiro não entra em campo desde o dia 27 de janeiro, quando atuou pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Na ocasião, foi titular no empate sem gols com a Portuguesa-RJ.

Ele está emprestado pelo Rubro-Negro até o fim deste ano e é uma das opções para o técnico Artur Jorge no setor defensivo.

Para o duelo com o Atlético-GO, inclusive, o treinador não poderá contar com o zagueiro Barboza, que foi expulso na derrota do Botafogo para o Cruzeiro, por 3 a 2, na primeira rodada. Pablo, então, pode ser surpresa entre os titulares do Alvinegro.