Canal de streaming Max confirmou para o dia 23 de maio a estreia de série documental sobre RomárioDivulgação

Publicado 25/04/2024 18:32

'Romário: O Cara' estreia em 23 de maio.

Melhor do mundo em 1994, polêmico, artilheiro, ídolo, dono de frases de efeito. Romário, hoje senador e que voltou a treinar pelo America , por muitos anos ocupou as manchetes do futebol brasileiro e agora terá uma série documental. O canal de streaming Max anunciou que

Craque. Artilheiro. Polêmico. Ao longo da sua vida, o Baixinho acumulou troféus, despertou paixões e fez história por onde passou. Romário: O Cara, a série documental que conta a história do jogador de 1002 gols e revela os bastidores da Copa de 94 e caminho até o tetra, chega em… pic.twitter.com/LIcm926Rql — Max Brasil (@StreamMaxBR) April 24, 2024

A produção em homenagem aos 30 anos da conquista da Copa do Mundo de 1994, terá seis episódios - dois a cada semana - e contará parte da carreira de Romário, no período entre 1992, quando foi cortado da seleção brasileira, até ele ser eleito como o melhor do mundo em 1994.



O documentário terá bastidores, inclusive da Copa, e também abordará o lado pessoal do ex-jogador, como tratar do caso de sequestro do pai, seu Edevair, em 1994, às vésperas do Mundial.



Entre os depoimentos estão os de Roberto Baggio, craque da Itália que perdeu o pênalti decisivo na final, Pep Guardiola, Stoichkov, Baresi, Ronaldo Fenômeno e Bebeto. Neymar também participa.