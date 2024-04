Famosos prestigiam estreia de musical com Renato Aragão

Rio - Famosos prestigiaram, na noite desta segunda-feira (22), a estreia do musical "Adorável Trapalhão", no teatro Villa Lobos, em São Paulo. Nomes como Claudia Raia, Thiago Abravanel, Luiza Possi e Zizi Possi marcaram presença na plateia.



O espetáculo narra a história de Renato Aragão, relembrando seu nascimento, a chegada ao Rio de Janeiro, a criação do personagem "Didi" e o convívio com Dedé, Zacarias (1934-1990) e Mussum (1941-1994), os icônicos "Trapalhões".

Nos stories do Instagram, a cantora Luiza Possi revelou a emoção que sentiu durante o musical. "Aos prantos vendo "Adorável Trapalhão", disse.



Durante a sessão, o criador do personagem "Didi" surpreendeu o público ao subir no palco e foi homenageado pelos atores.



Pelas redes sociais, o protagonista da peça, Rafael Aragão - que, apesar do nome, não é parente de Renato - contou sobre o sentimento que será transmitido. "Um musical que vai emocionar quem viveu aqueles tempos e quem nasceu depois", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Aragão (@rafael_aragao)

Relatar erro