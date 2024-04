Unisuam promove vestibular solidário com bolsas de 100% - Divulgação

Unisuam promove vestibular solidário com bolsas de 100%Divulgação

Publicado 26/04/2024 16:53

Estão abertas as inscrições do Vestibular Solidário Unisuam, iniciativa que oferece bolsas de estudos de 100% para candidatos que não possuem formação superior e que tenham renda familiar de até 1,5 salários mínimos per capita. Ao todo, são mais de 25 cursos de graduação, presenciais e a distância.



Esta edição está limitada a 12.640 candidatos e será encerrada ao alcançar o número. Caso isso não ocorra, o prazo para inscrição é até o dia 30 de abril.



No momento da inscrição, o candidato deve selecionar o curso, modalidade (presencial ou EaD), o turno, a unidade ou o polo em que deseja estudar (Bangu, Bonsucesso ou Campo Grande).



O Vestibular Solidário é uma iniciativa que começou em janeiro de 2017. Já foram mais de nove mil alunos matriculados com bolsas integrais e mais de quatro mil alunos formados, impactando famílias e transformando histórias de vida.