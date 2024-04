Secretaria de Educação poderá contratar até 15 mil professores - Divulgação

Publicado 25/04/2024 10:45 | Atualizado 25/04/2024 10:58

Rio - A Secretaria de Educação (Seeduc) abrirá 4.700 vagas temporárias para professores nas escolas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A proposta, que permite a contratação de até 15 mil profissionais, foi aprovada nesta quarta-feira (24) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo o Governo do Estado, as contratações vão suprir carências temporárias de professores que tiraram licenças médicas ou estão afastados por estudo. O reforço de profissionais começará a partir do segundo semestre.

"Trabalhamos para que essa aprovação acontecesse no menor prazo possível. Continuamos certos da força transformadora da educação no futuro dos nossos jovens. É fundamental ter a educação como pilar em nossas vidas. Reforçamos, mais uma vez, o nosso compromisso de valorizar os profissionais da pasta e atender as demandas dos estudantes", declarou o governador Cláudio Castro.

Os contratados vão atuar em diferentes modalidades do ensino básico, incluindo as que atendem os estudantes indígenas e os sistemas prisional e socioeducativo.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Seeduc.