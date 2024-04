Programa de estágio da Vivo tem duração de 12 a 24 meses - Divulgação

Programa de estágio da Vivo tem duração de 12 a 24 mesesDivulgação

Publicado 25/04/2024 18:01

O Programa de Estágio da Vivo está com 18 vagas abertas para o Rio de Janeiro. A empresa destina 50% das oportunidades a talentos negros. O processo seletivo será on-line. Idiomas e experiência não serão exigidos e não há restrição de curso ou universidade.

A Vivo busca por candidatos com perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo, que queiram se desenvolver profissionalmente. Para isso, preparou uma trilha de capacitação composta por temas baseados nos norteadores da cultura digital colaborativa da companhia: abertura, atitude digital, curiosidade e fazer acontecer com responsabilidade, além de módulos como o desenvolvimento de competências comportamentais; metodologias e ferramentas; cultura e diversidade; negócios; história da Vivo. Os interessados precisam ser universitários, com formação entre julho de 2025 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

“Nosso programa de estágio tem o compromisso de proporcionar experiências de aprendizado que desenvolvam competências técnicas e comportamentais, preparando novos talentos para seus próximos passos de carreira”, destaca Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o Vibe, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale-refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.