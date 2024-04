Provas do exame do Conselho Federal de Contabilidade ocorrerão no dia 30 de junho - CFC/Divulgação

Publicado 26/04/2024 15:42

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do Exame de Suficiência para o Conselho Federal de Contabilidade. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 8 de maio (horário de Brasília). A taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser paga até as 16h do dia 9.

O Exame de Suficiência, que visa à obtenção de registro na categoria Contador, pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. A prova será realizada em 30 de junho em todos os estados e no Distrito Federal, simultaneamente, nas cidades previstas no Anexo I do Edital de abertura.

O Exame consiste em uma etapa única com prova objetiva, composta de 50 questões, valendo um ponto cada uma, abrangendo os seguintes assuntos: a) Língua Portuguesa Aplicada; b) Matemática Financeira e Estatística; c) Noções de Direito e Legislação Aplicada; d) Legislação e Ética Profissional; e) Teoria da Contabilidade; f) Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade; g) Contabilidade Geral; h) Contabilidade de Custos; i) Contabilidade Gerencial; j) Contabilidade Aplicada ao Setor Público; k) Controladoria; l) Auditoria Contábil; m) Perícia Contábil.

Mais detalhes a respeito do andamento do Exame devem ser consultados no site da banca organizadora

Informações sobre o Exame de Suficiência nº 1/2024 podem ser obtidas pelo telefone 0800 591 3078 e pelo e-mail examecfcfgvbr.