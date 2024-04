Grupo Molejo - Reprodução/Facebook

Grupo MolejoReprodução/Facebook

Publicado 26/04/2024 16:06 | Atualizado 26/04/2024 16:11

Rio - Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morreu, nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos, anunciou a assessoria do grupo. O cantor vinha travando uma longa batalha contra o câncer e faleceu um ano e meio após um diagnóstico da doença na região inguinal, um tipo raro.

Ícone do pagode nos anos 90, o Molejo ajudou a popularizar o gênero musical e lançou grandes sucessos da música brasileira. O ritmo descontraído e divertido do grupo conquistou uma legião de fãs, tornando suas canções verdadeiros clássicos, imortalizados na cultura popular do País.

Relembre as músicas da banda

1 - Dança da Vassoura

2 - Cilada

3 - Brincadeira de Criança

4 - Voltei

5 - Samba Diferente

6 - Ah! Moleque

7 - Pensamento Verde

8 - Caçamba

9 - Samba Rock do Molejão

10 - Paparico