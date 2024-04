Anderson Leonardo - Reprodução/Globo

Publicado 26/04/2024 15:02 | Atualizado 26/04/2024 15:22

Rio - Após lutar contra um câncer na região da virilha, Anderson Leonardo, do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26) . Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte do cantor e enviaram mensagens de força à família do artista.

No Instagram, o grupo Molejo divulgou notícia do óbito. "Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo".

Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte do artista. Claumirzinho, integrante do Molejo, falou sobre o amigo nos Stories, do Instagram. "Oi, então é isto. [Anderson] foi um guerreiro. Forte, mas precisava descansar. Cumpriu o que tinha que ser cumprido. Obrigado a todos pelas orações, pelos pensamentos positivos, por acompanharem cada momento. O Anderson se foi, mas fica o legado e a alegria dele, isso não vai nunca morrer. Como ele iria dizer: independente de qualquer coisa, assim tá bom demais".

Compadre Washington foi um dos que deixaram emojis tristes na publicação do Molejo. Dudu Nobre publicou uma foto ao lado do cantor e escreveu: "Meu irmão,meu amigo,meu parceiro. Você foi um dos caras mais incríveis que conheci. Vai na fé, meu amigo. Vamos sempre lembrar da sua alegria e do quanto vc era uma pessoa fantástica."

Luta contra doença

O vocalista do Molejo foi diagnosticado com a doença na área inguinal em outubro de 2022. Meses após anunciar que estava curado, o cantor precisou retomar o tratamento em 2023. No dia 27 de fevereiro de 2024, voltou a ser internado em um hospital do Rio, onde passou por imunoterapia e recebeu medicação para dores. Ele teve alta no dia 19 de março

Na fase inicial do tratamento, ele ainda chegou a manter parte da agenda de shows e participações em programas de TV. No "Encontro", da TV Globo, ao ser entrevistado por Patrícia Poeta, numa dessas ocasiões, afirmou que não foi "fácil" receber o diagnóstico, mas demonstrou esperança ao falar da luta contra a doença.