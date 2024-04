Anderson Leonardo - Reprodução / Internet

Anderson LeonardoReprodução / Internet

Publicado 11/04/2024 11:01 | Atualizado 11/04/2024 11:07

Rio - Anderson Leonardo, 51 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital da Zona Oeste do Rio, na tarde nesta quarta-feira, e voltou para o quarto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do vocalista do grupo Molejo, ao DIA, nesta quinta. Lutando contra um câncer, o cantor segue tratando um quadro de insuficiência renal.

"O Anderson foi para o quarto e segue em tratamento. Se encontra estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", informou a representante do artista. "Em tratamento para o quadro da insuficiência renal", completou.