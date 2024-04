Namorado de Bianca Andrade, Luca Daffrè se declara para influenciadora - Reprodução

Namorado de Bianca Andrade, Luca Daffrè se declara para influenciadoraReprodução

Publicado 11/04/2024 17:06

Rio - Luca Daffrè, namorado de Bianca Andrade, se declarou, nesta quinta-feira (11), para a influenciadora. Em seu Instagram, o modelo italiano, que está passando uns dias em solo brasileiro, publicou uma série de fotos ao lado da amada.

"Minha pessoa preferida", escreveu Luca na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas reagiram aos registros fofos dos dois. "Olha, sinceramente... Ser solteira está difícil", brincou uma seguidora. "Lindos! Que Deus abençoe muito vocês", disse outra. "Casalzão", afirmou uma pessoa.

Confira:

Bianca assumiu o relacionamento com Luca em março deste ano. No entanto, a influenciadora revelou que não pretende expor muito o namoro nas redes sociais. "E o boy, amiga? (risos) Tão gostoso ver seu modo romântica", perguntou uma seguidora em uma caixinha de perguntas no mês passado. "Fofa. 80% das perguntas foram sobre isso, mas decidi deixar esse assunto para o meu campo do privado por enquanto, tá? É tudo muito novo para mim e eu mereço viver isso de forma leve e amorosa", disse.