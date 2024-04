Leidy Elin e outras ex-BBBs marcam presença em evento de moda em São Paulo; veja fotos!

São Paulo - Algumas ex-BBBs marcaram presença no desfile da estilista Renata Buzzo, nesta quinta-feira (11), no terceiro dia do São Paulo Fashion Week (SPFW).

Entre as sisters que passaram pelo evento de moda estavam Jaquelline Grohalski, do "BBB 18", Thaís Braz, do "BBB 21", Natália Deodato, do "BBB 22", e Leidy Elin, que deixou a casa mais vigiada do Brasil recentemente, no "BBB 24".



A trancista compartilhou a experiência no seu perfil do Instagram. "Muito feliz com a minha primeira vez no SPFW podendo prestigiar e ver de perto o trabalho de tanta gente incrível. Nunca pensei que fosse viver isso. O coração tá quentinho com todo esse acolhimento e oportunidades que estão chegando", escreveu na publicação, que veio acompanhada de fotos com Nátalia e Jaquelline.

