Maiara fala sobre processo de emagrecimento - Reprodução/Instagram

Maiara fala sobre processo de emagrecimento Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 14:17 | Atualizado 11/04/2024 14:27

Rio - Maiara, 36 anos, chamou a atenção recentemente ao aparecer mais magra nas redes sociais. A cantora, que faz dupla com a irmã Maraisa, perdeu cerca de 30 quilos com dieta, cirurgia bariátrica e lipoaspiração.Além disso, ela dá detalhes sobre uma nova cirurgia em entrevista à Virgínia Fonseca no "Sabadou", do SBT.

fotogaleria

“Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher”, revelou ela no programa que irá ao ar nese sábado (13) a partir das 22h15.



“As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina”, completou Maiara.