Rebecca celebra participação no Rock in Rio - Divulgação

Rebecca celebra participação no Rock in RioDivulgação

Publicado 11/04/2024 22:05

Rio - Natural do Morro do São João, no Rio de Janeiro, Rebecca foi confirmada como uma das atrações do Rock in Rio 2024. Para o DIA, a cantora, que se apresenta no Palco Sunset do festival no dia 13 de setembro, celebrou a novidade e relembrou as dificuldades para chegar onde está.

fotogaleria

"Como mulher preta, esses desafios são ainda mais intensos. Sempre encontrei resistência com o meu trabalho e se hoje estou ocupando lugares é porque tive que lutar muito, enfrentar muitas barreiras e preconceitos. As pessoas nos rotulam por cada aspectos de nossas vidas. Eu como mulher da comunidade, mãe solo, bissexual e cantora que fala sobre a liberdade feminina sem nenhum tabu, sei bem o que passar por isso. Mas hoje, a música é meu instrumento de luta e é a forma que encontrei para ir contra isso", disse.

Rebecca é uma das convidadas do "Funk Orquestra" no Rock in Rio, que conta ainda com nomes como MC Daniel e MC Soffia. Também no Palco Sunset, se apresentam MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi, Chefin e convidado, Veigh e Kayblack.

Reconhecendo a importância de sua presença em um palco de grande referência musical, a artista destacou o impacto que sua jornada tem sobre os jovens da periferia. "Sei que somos uma minoria lutando pelo nosso reconhecimento. Não é fácil, mas quando quebramos pequenas barreiras e damos mais alguns passos com pequenas conquistas, sabemos o impacto que isso terá em um jovem da periferia que não se sente representado em nenhum espaço", afirmou.

A artista, que acredita que a música e a cultura possuem força para ser um ferramenta de transformação social, combatendo o racismo e também o machismo, ressaltou a importância de se apresentar no festival. "Por isso, se apresentar no Rock In Rio é uma responsabilidade que carrego, é mais uma vez a chance de mostrar meu grande propósito de gerar identificação com as pessoas que vieram da mesma realidade que eu. Precisamos cada vez mais referências para mostrar que temos potencial para ir além, basta que mais portas se abram e as oportunidades cheguem aos becos e as vielas, onde tem muito talento esperando a oportunidade de brilhar", relatou.