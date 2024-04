Fabiana Justus ganha festa para celebrar sucesso de transplante de medula - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 20:19 | Atualizado 11/04/2024 20:20

Rio - Fabiana Justus recebeu toda a equipe médica no quarto do hospital em que está internada para agradecer o apoio recebido durante seu tratamento. Ela ganhou um bolo para celebrar que o transplante de medula deu certo.

"Hoje estou muito melhor do que ontem para poder falar. Até passei uma makezinha porque hoje é dia de comemorar. Estou muito animada e empolgada porque chegou meu dia de fazer isso", disse ela nesta quinta-feira (11).

Fabi recordou quando ouvia a equipe do hospital cantar parabéns para outros pacientes quando a medula pegava e esperava que seu dia chegasse. "Hoje é dia de comemoração intensa."

Quando os profissionais chegaram no quarto com bolo, confetes e cantando "Parabéns" para comemorar seu "renascimento", ela agradeceu: "Estou muito feliz, não sei nem expressar minha gratidão. Cada um de vocês fez tudo isso ser um pouco mais leve... Vocês têm muita vida para salvar e vocês salvaram a minha vida, me deram uma segunda chance", disse.

Internada para tratar uma leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus se submeteu a um transplante de medula óssea no fim de março.