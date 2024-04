Juliette mostra rotina de treinos - Reprodução

Publicado 11/04/2024 16:32

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (11), para mostrar sua rotina de treinos em um box de Crossfit. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que esteve em Boston para uma conferência na Universidade de Harvard no começo da semana , contou que não queria praticar o exercício físico.

"Alguém me salva que eu não quero treinar, não. Eu estou aqui enrolando, fingindo que eu estou... (risos)", disse sem finalizar a frase. O amigo da influenciadora, Rallysson, ainda brincou com a perfomance da artista. "Treina assim, o tempo inteiro com cara de preguiçosa", afirmou.

Em seguida, após fazer um exercício com a barra, Juliette desabafou:"Eu queria entender como é que o povo gosta de treinar".