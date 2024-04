Anderson Leonardo - Reprodução/Instagram

Anderson LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 15:28 | Atualizado 26/04/2024 15:50

Rio - Anderson Leonardo, membro do grupo Molejo, faleceu nesta sexta-feira (26) devido a complicações de um câncer. A notícia do seu falecimento gerou uma onda de luto e pesar nas redes sociais, com diversas personalidades e fãs lamentando a perda do cantor.

fotogaleria

"Luto imensurável no samba e pagode", escreveu um fã clube. "O Anderson deve ter sido o cara mais bem humorado da história do pagode no Brasil e usava isso em quase todas as músicas do Molejo, muito triste essa notícia", comentou outro internauta.

"Anderson e o Molejo marcaram a minha geração, a minha infância. Prefiro lembrar dele assim: feliz e cantando as suas musicas animadas. Perdemos todos. Que descanse em paz", lamentou uma terceira pessoa.

"Molejo fez parte da minha infância nos anos 90, churrasco, final de ano, sempre rolava o som do Molejão. E o mundo vai ficando cada vez mais chato", pontuou outro fã. Anderson Leonardo lutava contra um câncer na região inguinal (virilha) desde 2022.