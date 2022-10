Bella Campos posa na praia do Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Publicado 23/10/2022 11:37 | Atualizado 23/10/2022 11:41

Rio - A atriz Bella Campos aproveitou o sol no Rio de Janeiro e publicou cliques na praia neste domingo (23). Após o fim da novela "Pantanal", a artista usa seu tempo livre para descansar e pegar sol na orla do Rio de Janeiro. Na legenda, escreveu: "Carioca sim" enquanto brincava com as gírias cariocas em seu Story.

fotogaleria

Na publicação em carrossel a atriz natural de Cuiabá postou cliques seus e de detalhes da praia, como a água de coco. Além de fãs, amigos e outros artistas encheram os comentários com elogios. A também atriz Giullia Buscacio escreveu: "exxxquece! Muito gata", fazendo referência ao sotaque e gíria carioca. A artista Marcela Fetter disse: "Deusa master" e Rita Batista a chamou de "Sereia".

Bella recentemente postou um clique no elevador com seu affair Mc Cabelinho, os dois já foram vistos em clima de romance várias vezes, mas não falaram abertamente sobre o namoro ainda. Apesar de não ter comentado a postagem, o cantor criou mencionou a amada em um vídeo no seu Story, postado na última sexta-feira (22), onde ele dizia: "Não quero gracinha com a minha mulher não, deixa a minha mulher em paz! vai nessa de ficar curtindo fotinha..."