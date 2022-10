Dani Calabresa mostra momentos de sua viagem a Aruba - Reprodução do Instagram

Publicado 23/10/2022 09:04 | Atualizado 23/10/2022 09:05

Rio - Dani Calabresa, de 40 anos, está aproveitando, e muito, sua viagem ao Caribe. De biquíni, a atriz posou em uma das praias de Aruba e encantou os internautas com sua beleza e boa forma. Na publicação, ela ainda listou os melhores da região.

Através dos comentários, a humorista recebeu vários elogios. "Que mulher linda", disse um fã. "Que maravilhosa", afirmou outro. "Espetáculo de mulher", opinou um terceiro.

Recentemente, Dani falou sobre sua relação com Tatá Werneck em entrevista ao "De Lado com Fefito". As duas trabalharam juntas na MTV nos anos 2000. "Temos uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar. Essa conversa me deu uma paz no coração. A gente não se encontra, mas tem um carinho. Perdemos o contato, não a amizade. Mas tem também uma admiração. Tatá é genial, uma mulher comediante poderosíssima, que tem o melhor talk show!".