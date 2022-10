Baby do Brasil lamenta a morte de Luiz Galvão - Reprodução do Instaram

Publicado 23/10/2022 10:38 | Atualizado 23/10/2022 10:39

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Luiz Galvão , aos 87 anos, na noite deste sábado, em São Paulo. Baby do Brasil foi uma delas. A cantora fez uma linda homenagem ao fundador dos Novos Baianos, grupo que fez parte, e relembrou momentos especiais ao lado do artista através do Instagram, neste domingo. Ela também ressaltou a importância dele na música brasileira.

"Mais uma vez o mistério da vida e o propósito dela na Terra nos impacta e nos aponta para a eternidade, que sem dúvida alguma é maravilhosa com Deus. Às 23h47 de ontem, recebi a notícia impactante em meu zap: “ Galvão se foi ”, por sua esposa. Um silêncio espiritual se fez presente onde eu me encontrava com a minha produção. Ouve uma parada no tempo… Gravei uma mensagem em profundo sentimento de amor para a esposa e filhos, pois esse é um momento muito marcante, e forte, do nosso Joãozinho Trepidação, o Galvis, o Poeta dos Novos Baianos, fazendo a “Passagem” para o lado de lá!", começou.



"Já imortalizado na arte por suas letras maravilhosas, sua identidade poética, seu estilo inconfundível, Luiz Galvão não apenas escreveu letras maravilhosas, mas escreveu uma das mais importantes páginas da nossa música brasileira: com o disco “Acabou Chorare”. Vivemos tantos anos juntos, em grupo, morando no sítio “Cantinho do vovô”, na Cobertura de Botafogo e em outros endereços, que totalizamos 10 anos de vida juntos. Tivemos esse privilégio, de estarmos sob o mesmo teto, vivendo uma experiência única e intransferível. Nos tornamos uma família, desde 1969, quando começamos. Investimos com extrema dedicação no propósito de fazermos uma música, genuína, com as melhores influências de todos os tempos e sobretudo brasileiríssima! Nosso desejo era que a nossa música se tornasse, um dia, “como uma seta no caminho de casa” da música brasileira, para as futuras gerações. Conseguimos!", continuou.

"Ele, que tão carinhosamente escreveu "A menina dança" e "Tinindo e trincando" para mim, entre outras letras, como também para Moraes Moreira, Paulinho e Pepeu Gomes, lutou bravamente nos últimos sete anos de sua vida, com problemas de saúde. Agora ele esta como um filho nos braços do Pai. Que o Senhor o guarde com o seu maravilhoso abraço de Pai misericordioso, bondoso, para o grande dia na eternidade! Obrigada meu querido irmão por tudo de incrível que vivenciamos e por tudo de benção que vcocê fez por mim! Descansa nos braços do nosso Papai", finalizou.







Confira o que mais famosos disseram:

Paulinho Boca de Cantor: "Triste com a partida de Galvão. Vá na paz Poeta, irmão querido... Galvão foi importante pra minha vida, pra minha carreira. Compôs pensando nas minhas interpretações canções que se tornariam eternas e atravessariam gerações. Um compositor único, só ele mesmo pra traduzir a experiência coletiva, a vivência e a beleza da nova família que inventamos e que foi responsável, pela inspiração e pelas criações antológicas desse grande ser. Vamos estar juntos todas as vezes que cantarmos suas canções, todas as vezes que a sua poesia, tocar nos nossos corações. Até Poeta, vá na luz que nos leva".







Caetano Veloso: "Galvão criou e liderou o grupo Novos Baianos, acontecimento que se coloca entre os que mudaram o rumo da história do Brasil. Sendo de Juazeiro, atraiu João Gilberto para a casa coletiva em que viviam os membros do grupo. E isso definiu o caminho rico que se pode resumir no álbum Acabou Chorare mas que se desdobrou em muito mais. Vamos sentir saudade dele - e também celebrar a peculiaridade de sua pessoa. Tenho a honra de ter sido parceiro dele em ao menos uma canção sobre O Farol da Barra. Num barzinho do Campo Grande a dupla era Moraes e Galvão. Depois se multiplicaram em Baby e Pepeu e Dadi e tantos mais. Os dois já se foram, mas seu legado mantém o país capaz de muito mais do que parece".







Lucio Mauro Filho: "Mestre Luiz Galvão acaba de serenar e foi encontrar seu parceiro Moraes Moreira, na imensidão da eternidade. Juntos eles fundaram os Novos Baianos e fizeram a cabeça do Brasil. Comigo não foi diferente. Minha mãe me apresentou a música deles e mudou minha vida para sempre, como fazem as mães com frequência. Essa foto foi feita na última vez que o encontrei, quando foi assistir ao musical Novos Baianos. Meu primeiro musical foi escrito em homenagem a banda... Hoje, durante o show dos Gilsons, com o Bala Desejo, em pleno Circo Voador, pouco depois de Galvão ter sido homenageado com uma linda execução de Suingue Campo Grande, veio a notícia de sua partida. Eu caí num choro redentor que não sei nem explicar e cá estou sob esse efeito. E assim permanecerei até o fim da minha existência: Sob o efeito da poesia de Galvão. Minha gratidão eterna ao mestre. Minha solidariedade e sentimentos a Janete, Kashi, Lahiri, Cecéu e a toda a família, amigos e fãs deste grande poeta! E que Moreirinha o receba, com lindos acordes para a mais nova parceria. E eu sigo aqui desvendando o mistério do planeta. Viva Luiz Galvão!"