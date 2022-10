Luiz Galvão morre aos 87 anos - Reprodução do Instagram

Luiz Galvão morre aos 87 anos

Publicado 23/10/2022 09:50 | Atualizado 23/10/2022 12:04

Rio - O cantor, compositor e poeta Luiz Galvão morreu aos 87 anos, na noite deste sábado, em São Paulo. A causa do falecimento não foi divulgada até o momento. O fundador do grupo Novos Baianos estava internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas há mais de um mês. Nas redes sociais, o filho do artista, Lahiri Galvão confirmou a informação e lamentou: 'Vá em paz, meu papai'.

Luiz enfrentou alguns problemas de saúde nos últimos anos. Era diabético, havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e um infarto. No dia 19 de setembro, a esposa do cantor, Janete, disse, através do Instagram, que ele se encontrava UTI do INCOR com respiração mecânica em coma induzido e citou que recebeu ajuda financeira de alguns famosos para custear o tratamento do marido. No dia 2 de outubro, ela informou que o estado de saúde de Galvão inspirava cuidados.







Já no dia 9 deste mês, Janete fez um desabafo na rede social, relatou a maratona que foi para socorrer o Luiz Galvão e agradeceu a ajuda que recebeu de colegas, como Paula Lavigne e Marisa Monte. "Quando o Galvão adoeceu, constatei, decepcionada, com pessoas que, mais do que amigos, sempre consideramos verdadeiros irmãos, não nos viam como tal. A triste realidade é que Galvão foi lesado e abandonado por gente a quem chamava de irmãos e proporcionou com sua poesia músicas que são clássicos. Quando ele passou mal, o levamos ao pronto-socorro. Houve uma exaustiva penitência numa maratona: salas de espera, corredores da Santa Casa, emergência de traumas e uma UTI onde, sob suspeita de hemorragia, ficou por dois dias esperando a realização dos exames necessários, devido ao elevador estar quebrado", afirmou.

"Sob pressão, meu cérebro torna-se mais rápido e racional. Quando me dei conta já estava falando com a imprensa e Andréa Gadelha que fez a ponte com Paula Lavigne, e prontamente assumiu o comando absoluto da situação e, chegou também a Marisa Monte. Resultado: Tudo se resolvendo. Galvão transferido no mesmo dia para o Incor, onde encontra-se, desde então, sob os (abençoados) cuidados da Dra. Ludhmila Hajjar, diretora do lnstituto do Coração, em uma UTI que conta com a com a competente equipe médica do melhor hospital do coração da América. E o milagre aconteceu!", destacou Janete.





Luiz Dias Galvão nasceu no dia 22 de julho de 1937 em Juazeiro, no norte da Bahia. Ele foi jogador de futebol profissional e trabalhou por seis anos com agronomia. Após ficar amigo de João Gilberto, o artista se dedicou a música. O profissional foi o fundador do grupo Novos Baianos, com artistas como Moraes Moreira, que morreu em abril de 2020 após sofrer um infarto, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e outros. O álbum 'Acabou chorare' consagrou a banda. Entre as canções que Galvão escreveu estão "Preta Pretinha", "Swing de Campo Grande", "A Menina Dança" e mais.

Além de músico, o artista também era escritor. Ele lançou os livros "Novos Baianos: A história do grupo que mudou a MPB"; "João Gilberto: a bossa" e "Anos 80: A história de uma amizade na década perdida".