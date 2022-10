Seu Zé', nome artístico de José Lucas, é natural do Piauí e residia na cidade cearense - Reprodução

Seu Zé', nome artístico de José Lucas, é natural do Piauí e residia na cidade cearense Reprodução

Publicado 22/10/2022 16:32

O cantor de forró José Lucas, conhecido como "Seu Zé", de 32 anos, foi morto a tiros em um estabelecimento comercial neste sábado, 22, em Morada Nova, no interior Ceará. O artista é natural do Piauí, mas residia na cidade cearense, onde o crime aconteceu.

Antes de ser assassinado, Seu Zé compartilhou um vídeo nas redes sociais comemorando que estava completando três semanas sem tomar bebida alcoólica e que “seu tratamento estava fazendo muito bem e com resultados maravilhosos”.

"Para muita gente não é nada disso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem, estou conseguindo obter um resultado maravilhoso e é isso, e eu fico feliz. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade", disse Zé Lucas no vídeo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Perícia Forense (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso, e a Polícia Civil faz buscas na região para tentar capturar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança também informou que “a ocorrência está em andamento e mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais".

Compositor, o artista estava trabalhando na divulgação de sua nova canção, "Palavrão". No fim de setembro, Seu Zé lançou um CD promocional em uma plataforma de streaming de música.

Com mais de 30 mil seguidores na rede social, o artista costumava compartilhar com os seguidores a rotina, além dos shows.