Usuários de internet móvel já contam com a tecnologia 5G no Maracanã - TIM/Divulgação

Usuários de internet móvel já contam com a tecnologia 5G no MaracanãTIM/Divulgação

Publicado 22/10/2022 12:28

O Maracanã é o primeiro estádio 5G do Brasil. A TIM fechou uma parceria com a administração da arena, onde instalou 17 antenas para a quinta geração de rede móvel. A infraestrutura é suficiente para atender a um público bem superior à capacidade do espaço. A estreia da nova tecnologia ocorreu na quarta-feira, 19, na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians.



“Somos protagonistas na implementação do 5G no Brasil e estamos atentos a todas as possibilidades de experiências que os clientes podem ter acesso, como – por exemplo – a plena conexão em grandes aglomerações. Foi justamente por isso que investimos para entregar uma cobertura consistente em todas as capitais logo nos primeiros momentos da nova tecnologia”, explica o CEO da TIM, Alberto Griselli, ressaltando que TIM é única operadora a cobrir todos os bairros do Rio de Janeiro com o 5G.



Com a infraestrutura instalada, os clientes TIM presentes no Maracanã e que possuem um aparelho compatível com o 5G poderão usufruir da tecnologia automaticamente. Como uma das grandes vantagens da quinta geração é suportar mais acessos simultâneos, podendo conectar milhares de dispositivos ao mesmo tempo e com qualidade de navegação, os usuários poderão utilizar redes sociais, apps de mensagem e outras aplicações de forma plena e em altíssima velocidade. As áreas ao redor do estádio também serão atendidas, beneficiando quem está em pontos como a Uerj e a Mangueira, por exemplo. Aqueles que não têm um smartphone 5G observarão ainda uma melhora importante no 4G na região, uma vez que parte do tráfego existente hoje será escoado pela infraestrutura recém-instalada.

A parceria com o Maracanã para instalação da rede 5G faz parte de um acordo de patrocínio, que prevê a exibição da marca em locais estratégicos, como banco de reservas, telão e painéis de LED. Para celebrar a união, a TIM planeja uma série de ações e o pontapé inicial foi a iluminação do estádio de azul na noite de terça-feira, 18.



5G no esporte

As transmissões em 5G, além de refletirem diretamente na qualidade das imagens recebidas, sem queda de sinal e com menos atraso entre a captação e a exibição, possibilitarão novas maneiras do torcedor ter acesso a estatísticas, com dados transmitidos simultaneamente. Os próprios clubes também terão mais oportunidades de negócios, com maior possibilidade de interação com o público, por meio de ferramentas que serão desenvolvidas. A nova tecnologia tem potencial para impactar não somente a experiencia dos usuários e a forma de consumir dados, mas também os processos operacionais envolvidos numa transmissão.



A experiência de consumo de dados 5G já pôde ser sentida por quem foi ao Rock in Rio, primeiro grande evento a contar com a rede de quinta geração. Na noite do show de Justin Bieber, os clientes TIM geraram um tráfego de dados colossal, que chegou a 25 terabytes com envio de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, com velocidades de download em 5G superiores a 1 gigabite por segundo. Em todo o festival, a operadora contabilizou tráfego de 133 terabytes, com 20% já sendo de aparelhos 5G. O volume é o equivalente, por exemplo, a assistir vídeos initerruptamente por mais de 45 anos no YouTube.