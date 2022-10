Jonas Esticado e Bruna Hazin anunciam o nascimento do filho - Reprodução do Instagram / Estudio Carla Gomes

Jonas Esticado e Bruna Hazin anunciam o nascimento do filhoReprodução do Instagram / Estudio Carla Gomes

Publicado 23/10/2022 11:15

Rio - Bruna Hazin, e 25 anos, deu à luz João Miguel, na madrugada deste domingo, em um hospital de Recife. O bebê é fruto da relação da influenciadora digital com o cantor Jonas Esticado, de 28 anos. O anúncio do nascimento do pequeno foi feito através do Instagram.

fotogaleria

"Hoje, às 00:52 nascia o meu grande amor. 23/10 torna-se o dia mais importante da minha vida. Meu pedacinho junto com homem da minha vida. Tudo tão sonhado, tão especial… só tenho a agradecer a Deus por tanto e pedir que Ele te abençoe e te proteja de todo mal desse mundo, meu filho. Saiba que sua mãe esperou por você a vida inteira. Você é a realização do meu maior sonho e estou aqui pra ser a melhor que eu puder ser pra você", escreveu ela.

Através dos comentários, amigos e fãs do casal vibraram com a chegada de João Miguel. "Bem-vindo João Miguel! Que Deus abençoe muito sua vida, lhe dê muita saúde e felicidades, porque amor você tem de sobra!", disse a influenciadora, Débora Silva, esposa de Mano Walter. "Que coisa mais linda! Parabéns, que Deus abençoe muito", desejou um internauta. "Eita genética abençoada", afirmou outro.

Jonas e Erica estão juntos desde 2019 e se casaram em abril deste ano. O cantor já é pai de Mikael, de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Herica Oliveira.