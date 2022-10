Tatá Werneck e Clara Maria - Reprodução do Instagram

Tatá Werneck e Clara MariaReprodução do Instagram

Publicado 23/10/2022 13:50

Rio - Tatá Werneck se declarou para a filha Clara Maria, que completa três anos, neste domingo, através das redes sociais. No Instagram, a atriz e apresentadora escreveu um texto emocionante e disse que renasceu após a chegada da pequena, que é fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti.

"Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo. Que seja livre nas suas escolhas. Que sinta meu apoio incondicional. O tanto que eu te amo você só vai entender quando eu mudar a língua portuguesa. Ainda não existe a expressão "você é a mais pura forma de amor que um ser humano é capaz de sentir.". Você é sol pra mim, Caca. E eu sou sol sua. A pessoa que mais me faz rir é, por coincidência, minha própria filha. Isso é amor", escreveu a apresentadora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

A atriz também celebrou a data especial através do Twitter. "Hoje é aniversário do meu Sol. Da minha deusa. Da minha neném. Da minha bisnaga . Da goiaba. Da gorgonzola. Do meu pedacinho de ovo. Da minha bubu. Da caca. Hoje também é meu terceiro aniversário de mãe mais feliz do mundo".