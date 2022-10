Virgínia Fonseca e Zé Felipe postam primeira foto com Maria Flor e Maria Alice - Reprodução Internet

Publicado 23/10/2022 12:44

Rio - Após o nascimento da neta mais nova do cantor Leonardo, as redes sociais da mãe Virgínia Fonseca não param de ter atualizações sobre a família. Neste domingo (23), a influenciadora publicou a primeira foto de família, com o marido e as duas filhas. Ainda na maternidade, Zé Felipe e Virgínia registraram o momento em que Maria Alice e Maria Flor se conheceram.

Para acompanhar o clique cheio de fofura, a mãe legendou: "Olha que fofura a Maria Alice conhecendo a irmãzinha Maria Flor. As mãozinhas! A Deus toda honra, toda glória e toda gratidão". Nos comentários, amigos, familiares e outros artistas se juntaram aos fãs para babar a pequena e elogiar a família que se forma. A avó Poliana escreveu: "Benção da minha vida!", e a influenciadora Thais deixou o recado: "Família mais linda que vocês estão formando! Apaixonada pela Maria Flor! Deus abençoe sempre vocês! Louca pra conhecer MF, as meninas entãoooo, enlouquecidas com mais uma boneca"