Deborah Secco esbanja beleza e boa forma em praia do Rio

Rio - Deborah Secco aproveitou o domingo para ir à praia. Com um biquíni bem pequenininho, a atriz de 42 anos exibiu toda sua beleza e boa forma nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, ela renovou o bronzeado, tomou água de coco e deu um mergulho no mar.

Recentemente, a atriz anunciou que está gravando a série infantil "Mundo Iupi", que tem o objetivo de levar diversão para os pequenos através de brincadeiras, histórias, músicas, desafios. A produção conta com a atuação de sua filha e tem a direção de seu marido, Hugo Moura.

