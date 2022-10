Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, é o principal suspeito da morte de Ronald Sant'Anna do Nascimento - Divulgação/Portal dos Procurados

Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, é o principal suspeito da morte de Ronald Sant'Anna do NascimentoDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 25/10/2022 06:46

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (25), um cartaz que pede informações para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, apontado como principal suspeito pela morte de Ronald Sant'Anna do Nascimento, de 54 anos, com uma retroescavadeira , durante uma briga de trânsito no último sábado (22), no bairro do Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.