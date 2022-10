Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/10/2022 16:42 | Atualizado 23/10/2022 16:50

Rio - Uma discussão de trânsito terminou em morte no último sábado (22) em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Ronald Sant' Anna do Nascimento foi morto por uma retroescavadeira depois de uma discussão de trânsito.

Ronald teria discutido com o condutor do veículo que, em um momento, jogou a retroescavadeira contra o seu carro. Ele morreu no local. A família da vítima pede justiça.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Um inquérito foi instaurado para apurar a morte de Ronald e as diligências seguem para esclarecer e prender o autor do crime.