Bombeiros fizeram resgate das vítimas no local - Reprodução

Publicado 23/10/2022 13:30 | Atualizado 23/10/2022 13:44

Rio - O Força Aérea Brasileira (FAB) vai realizar a investigação para apurar as causas d o acidente com um helicóptero que deixou cinco pessoas feridas neste sábado (22) na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da FAB, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-UPS.

De acordo com a entidade, na ação inicial serão utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realizarão a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

O objetivo, segundo a FAB, é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. Ainda reforçaram que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

Os cinco passageiros da aeronave foram identificados como Marcos Momesso, de 55 anos, Andréia Momesso, 53, Matheus Momesso, 32, e Mirella Pessolato, 32. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram atendidos e resgatados sem gravidade. Após isso, foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), no sábado à noite, dois pacientes foram liberados e dois optaram por não prosseguir com o atendimento na unidade.

A família da cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, pegou o avião, da empresa Ultra Pilots Táxi Aéreo, em Jacarepaguá, Zona Oeste, para fazer o voo panorâmico em um dos pontos mais famosos do Rio.

A Polícia Civil informou que, de acordo com a 5ª DP (Gávea), investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato. O piloto foi ouvido na delegacia, e as vítimas ainda vão prestar depoimento. Até o momento, o nome do piloto não foi divulgado.

A empresa Ultra Pilots Táxi Aéreo foi contactada, mas até o momento não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto para manifestações.