Publicado 23/10/2022 12:54

Rio - O motorista de kombi que atropelou duas jovens no Vidigal, Zona Sul do Rio, responderá em liberdade pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. De acordo com a 15ª DP (Gávea), o exame de embriaguez do suspeito deu negativo.

Roberta Almeida Miranda, de 22 anos, e Morgana Martins, de 18, foram atingidas pelo veículo na tarde desta sexta-feira (21) . As duas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, mas Roberta não resistiu aos ferimentos.

Parentes de Morgana afirmaram que ela está fora de perigo e aguarda a realização de cirurgias, sem caráter de urgência. Ela fraturou a clavícula e sofreu lesões na pelve e na coxa. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a jovem está estável.

Klayton Warlley, namorado de Roberta, contou que as duas estavam indo para a academia. Em seu relato, ele desabafou sobre a perda precoce e pediu por justiça . "Realmente não estou conseguindo acreditar que ela se foi em uma tragédia dessa. [Ela] Estava fazendo um curso de administração, era o sonho dela", relatou.

"Queremos justiça. O irresponsável tinha vários lugares para 'jogar' a kombi e simplesmente jogou a em cima da Roberta e da Morgana. Ele ainda teve a audácia de falar que esse tipo de coisa acontece. Nem para ter um mínimo de consciência no que ele fez. Existiam várias motos no canto direito dele e ele simplesmente jogou em cima das garotas. Infelizmente Roberta perdeu a vida por conta desse irresponsável", disse.