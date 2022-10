Morgana Martins, de 18 anos, foi atingida pela kombi desgovernada no Vidigal - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/10/2022 12:01

Rio - A adolescente Morgana Martins, de 18 anos, segue internada em estado estável no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, neste sábado (22), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio). A jovem sobreviveu ao atropelamento por uma kombi que teria perdido o freio no Vidigal, na Zona Sul, nesta sexta-feira (21).



De acordo com parentes e amigos, a jovem está fora de perigo e aguarda a realização de cirurgias, sem caráter de urgência. Ela fraturou a clavícula e sofreu lesões na pelve e na coxa.



O veículo desgovernado também atingiu a jovem Roberta Almeida Miranda, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos. As duas chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao hospital, mas segundo a direção da unidade, Roberta já chegou sem vida.