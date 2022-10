Gilberto Monteiro era empresário e trabalhava com música - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/10/2022 14:14

Rio - O empresário Gilberto Monteiro, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (22) no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM estavam em patrulhamento quando escutaram os disparos. No local, encontraram a vítima caída.

Segundo uma testemunha que se identificou como agente do Degase, a vítima estava saindo de uma boate e tentou entrar em um carro, mas foi interceptada por indivíduos de outro veículo que atiraram diversas vezes. O agente, então, disparou contra o automóvel dos criminosos, que fugiram.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os policiais realizaram perícia e buscam por imagens que ajudem a identificar a autoria e a motivação do crime.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Gilberto. O cantor MC 2Jhow, que trabalhava com o empresário, desabafou: "Obrigado a todos pelas mensagens de apoio, mas não estou em condições de responder ninguém pois perdi uma das pessoas que eu mais amava nessa vida".

Gilberto deixa dois filhos. O velório será realizado neste domingo no Jardim da Saudade Paciência, na Zona Oeste do Rio.