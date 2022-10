Após ser questionados por policiais, ele traduziu a frase racista no Google Tradutor - Divulgação

Publicado 22/10/2022 21:23

Rio - O comerciante chinês, Jiyong Yu, de 37 anos, acusado de cometer racismo contra uma mulher negra candidata a uma vaga de emprego , teve sua prisão transformada em preventiva neste sábado (22). O crime ocorreu em um bazar na Rua Dias da Cruz, no Méier, na Zona Norte. As informações são da 'TV Globo'.

A prisão foi realizada por agentes do Segurança Presente do Méier, que foram chamados por uma testemunha, que assistiu uma mulher, de 26 anos, chegar na loja à procura do emprego, cuja vaga estava sendo ofertada na entrada do comércio. A vítima informou que ao tentar saber sobre a vaga, o comerciante afirmou que não tinha emprego e apontou, com o dedo indicador, para a pele da candidata.



Na chegada ao estabelecimento, os policiais indagaram o comerciante, o qual alegou não saber falar direito o português e, usando um tradutor online, escreveu no celular que a mulher tinha o tom da pele abaixo do padrão e por isso ela não teria sido recrutada para o trabalho.

A vítima e o comerciante foram levados para Central de Flagrantes da 19ª DP (Tijuca).