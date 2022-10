Homem invade terreiro de umbanda em Realengo - Reprodução

Publicado 22/10/2022 16:40 | Atualizado 22/10/2022 17:23

Rio – Câmeras de segurança flagraram mais um caso de intolerância religiosa contra um terreiro de umbanda no Rio de Janeiro. A Tenda Estrela Dalva, em Realengo, na Zona Oeste, foi invadida e vandalizada por um homem na semana passada. Segundo Marcelo Alves de Freitas, o Pai Ogam, o suspeito se chama Alex e mora próximo ao local.

As imagens mostram Alex pulando o muro duas vezes no último dia 14. Segundo Marcelo, a primeira vez foi pouco antes da meia-noite, e a segunda, por volta das 4h. Ele chega a jogar no chão uma garrafa de água de canjica.

Registros mostram ventiladores, imagens e objetos destruídos.

Em uma publicação nas redes sociais, Marcelo relata que o suspeito já esteve duas outras vezes na tenda de umbanda, tentando atrapalhar a jornada de caridade, mas a situação foi contornada de forma pacífica. Ele ainda lamenta o desrespeito sofrido e repudia qualquer tipo de intolerância e violência.







Praticantes da fé religiosa se indignaram nas redes sociais. Um desabafou: "Mais um terreiro destruído. Agora em Realengo... por um país laico. Por respeito a todas as religiões. Respeite a minha fé. EPA BABA!!!"

Outro internauta se solidarizou com a situação: "O terreiro de umbanda de realengo esta aceitando doação ou algo para ajudar com a reconstrução?".

O delegado da 33ª DP (Realengo) Flávio Rodrigues, onde o caso foi registrado, informou que a responsável pelo local foi ouvida e que as imagens de câmeras de segurança serão analisadas.

Outras diligências estão em andamento para localizar o autor do crime.