Ana Carolina deixa três filhos, sendo a mais nova de oito meses Divulgação

Publicado 22/10/2022 17:34

Rio - Homem acusado de torturar e manter mulher em cárcere privado por dois anos, até sua morte, é preso neste sábado (22). De acordo com a Polícia Civil, Douglas de Carvalho Avellar já tinha passagens por furto e receptação. Os agentes da 4ª DP (Praça da Bandeira) prenderam Douglas na região do Campo de Santana, no Centro do Rio.

Segundo as investigações, nos últimos dois anos de relacionamento, Douglas manteve sua companheira, Ana Carolina da Conceição Azevedo, de 26 anos, em cárcere privado, com constantes agressões físicas e psicológicas. Os parentes da vítima confirmaram que ela era frequentemente torturada e que Douglas impedia que ela tivesse qualquer contato com seus familiares.

A Polícia Civil informou ainda que Douglas tentou apresentar sua namorada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Bom Pastor, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, alegando que ela teria tentado se suicidar. No entanto, os profissionais que a atenderam notaram sinais de agressão e sufocamento nela.

Ana Carolina deixa três filhos pequenos, sendo a mais nova de oito meses.