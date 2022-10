Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou feridos - Arquivo O DIA

Publicado 22/10/2022 15:59 | Atualizado 22/10/2022 16:36

Rio - Uma operação realizada pela Polícia Militar, na manhã deste sábado (22), contou com tiroteio e clima de guerra na Ilha do Governador, no Morro do Barbante, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, diversas equipes ocupam a região desde cedo com blindados. Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou feridos.



De acordo com o sistema 'Onde Tem Tiroteio' (OTT), disparos de arma de fogo foram ouvidos na Ilha do Governador, na localidade conhecida como Largo do Cajueiro, no morro do Barbante, durante todo o dia. Os registros começaram às 10h51 e foram até às 13h35.

"Enquanto eu descia o Morro do Barbante, na Ilha, tomei um susto. As mulheres na rua gritando, crianças na pista também. O cheiro de pneu queimado subiu. Os carros voltavam e a PM em alta velocidade apareceu", narrou uma internauta passava pela comunidade, nas redes sociais.

Segundo informações preliminares, três homens teria sido presos em uma loja, no Morro do Barbante. Há informações de reféns. O local estaria cercado por 'caveirões'.

