Luiz Carlos estava foragido da Justiça há 14 anos - Divulgação

Publicado 22/10/2022 17:41

Rio - Um homem foragido da Justiça, identificado como Luiz Carlos Gomes Araújo Ferreira, de 33 anos, foi preso, manhã deste sábado (22), na Rua General Caldwell, no Centro do Rio. Ele estava evadido do sistema penitenciário há 14 anos. Luiz havia sido preso em flagrante no ano de 2007, pelo crime de roubo.

Com passagens pela Cadeia Pública Jorge Santana e Presídio Vicente Piragibe, o acusado progrediu de regime em 2008, quando obteve o benefício de saída temporária, concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), e não retornou mais a sua unidade. A partir de então, ele considerado foragido da Justiça.



Na recaptura, após ser dada voz de prisão, os policiais penais conduziram o criminoso à 22ª DP (Penha). Posteriormente, ele foi encaminhado para o Presídio Frederico Marques, em Benfica, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça ao Disque Denúncia:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



- WhatsApp: (021) - 99973 1177



- Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.