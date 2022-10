Turistas italianos são atacados a tiros, após entrarem no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, por engano - Reprodução

Publicado 22/10/2022 15:16

Rio - Um laudo feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) apontou que os italianos Nicolo Desiato, de 23 anos, e Riccardo Cefis, 21, foram atingidos por tiros de fuzil calibre 556. Um cartucho foi encontrado no local apontado pelas vítimas como a área dos disparos e foi feita a confirmação. Os turistas foram baleados na madrugada da sexta-feira passada, dia 14, quando entraram por engano em uma comunidade do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Acompanhados de outros três amigos, Nicolo e Riccardo saíram de uma festa na Marina da Glória, na Zona Sul, a bordo de um carro. Eles pararam para abastecer em um posto de combustíveis na Linha Amarela e, seguindo orientações do GPS, acabaram entrando em uma comunidade, onde foram recebidos a tiros. Um dos disparos passou pelo porta-malas e atingiu os dois jovens no interior do veículo.

Após atendimento no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, eles foram transferidos para o Hospital Samaritano, em Botafogo. Os dois já receberam alta médica.

Além dos depoimentos, a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) analisa câmeras de segurança da região onde o caso aconteceu, para esclarecer a autoria do crime. A embaixada da Itália no Brasil informou, por meio de nota, que enviou um representante para ajudar as vítimas no contato com familiares e com as autoridades locais.