Publicado 22/10/2022 22:22 | Atualizado 22/10/2022 22:30

Rio - O sistema meteorológico Alerta Rio previu chuva fraca a moderada durante a noite deste sábado (22), na cidade do Rio. Em alguns pontos da capital como Grajaú, Grota Funda, Alto da Boa Vista, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Bangu, Piedade, São Cristóvão, Madureira, Méier e Anchieta já registraram a chuva.

Ainda segundo o sistema, núcleos isolados de precipitação atuam sobre o Rio de Janeiro. Com isso, há previsão de chuva fraca a moderada na próxima hora em toda a capital.

Neste domingo, a cobertura do céu irá variar entre nublado e parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada no período da madrugada. Ventos fracos a moderados deve surgir. As temperaturas seguem com a mínima de 19°C e máxima de 28°C.