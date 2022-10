Bombeiros já estão no local e não há informação de vítimas - Reprodução

Publicado 22/10/2022 14:54 | Atualizado 22/10/2022 16:52

Rio - Um helicóptero caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas sem gravidade e atendidas pela ambulância da corporação. De acordo com o subprefeito Flávio Valle, pai, mãe, filho e nora, estavam fazendo voo turístico panorâmico no Cristo Redentor quando uma ave colidiu com a aeronave, que teve que fazer pouso de emergência.

A família da cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, pegou o avião, da empresa Ultra Paleot Táxi Aéreo, em Jacarepaguá, Zona Oeste, para fazer o voo panorâmico em um dos pontos mais famosos do Rio. "Acredito que eles estavam procurando o heliponto na Lagoa quando ocorreu o acidente, mas não foi possível chegar. Todas as vítimas passam bem", disse Flávio, que chegou a conversar com elas. "O pai foi colocado em uma maca, mas estava lúcido e conseguia respirar. A gente encaminhou para o Hospital Municipal Miguel Couto só para fazer uns exames que os bombeiros acharam necessário, mas toda família passa bem", acrescentou. "Eles estão assustados, claro, um acidente, fora da cidade natal, mas a subprefeitura e a equipe do centro de operações estão coordenando todos os esforços com o Corpo de Bombeiros", completou.

De acordo com testemunhas, a aeronave fez movimentos de "parafuso" e caiu no espelho d'água. Lanchas que estavam dando apoio a uma regata que ocorria na Lagoa foram diretamente prestar socorro.

"O helicóptero veio voando aqui por cima do Clube Piraquê e passou em cima da regatas, deu dois sobrevoos em cima da regata e ele se inclinou pra frente umas duas vezes, só que na segunda ou terceira vez, ele perdeu a estabilidade e mergulhou na agua, ali perto do evento. Aparentemente, não pegou ninguém de fora, ninguém de barco ali perto. Não pareceu ter sido uma queda muita brusca assim, a galera do Piraquê chegou a pegar umas lanchas para socorrer, conseguiram tirar duas pessoas pelo que parece, depois os bombeiros chegaram", disse Leonardo Fernandes, de 45 anos, em contato com o DIA, que acrescentou: "Eu estava olhando o sobrevoo dele e comecei a falar que ele ia cair. Meus amigos acharam que era algo na mesa ou na árvore".

O corretor de Imóveis Leandro Barreto, de 53 anos, estava voltando do trabalho de carro quando escutou o barulho do acidente. "O helicóptero veio fazendo parafuso, sem controle. Ainda bem que não pegou nenhum barco regata. Estava ventando muito", declarou.

*Colaborou a repórter Carolina Moura