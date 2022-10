Mariana Gross participa de missa em intenção à Susana Naspolini - Reprodução do Instagram

Publicado 22/10/2022 14:42

Rio - Padre Omar realizou uma missa na Capela Nossa Senhora da Gratidão, no Jardim Botânico, neste sábado, em intenção à Susana Naspolini. Na ocasião, o religioso pediu pela saúde da jornalista, que enfrenta, pela quinta vez, a luta contra o câncer, e está internada em estado gravíssimo em um hospital de São Paulo. Mariana Gross e outros amigos de Susana esteviram no local.

"Essa missa é rezada na intenção da nossa querida amiga, Susana Naspolini, sua família e seus amigos que formam uma grande corrente de fé e amor pedindo a Deus que realize a sua vontade e que traga, mais do que nunca, a força necessária para ela neste momento", disse Padre Omar. "Fico feliz de ver os amigos de Susana se reunindo e pedindo para rezar uma missa, depois desse apelo tão lindo que a Julia fez, que sensibilizou o coração de todos nós. Estamos rezando agora, é a melhor forma da gente dizer que ama, que queremos que ela tenha uma pronta recuperação. Deus tudo pode realizar", afirmou em outro momento.

Maria Gross esteve no local, participou do momento das leituras e deixou uma mensagem final: "É que todos possamos estar juntos neste momento, sempre pensando nela, orando, rezando, enviando boas energias pra Susana, porque ela é uma pessoa devota, tem muita fé, ela acredita que pode se curar e todos nós temos que acreditar também. Enviar muita força pra família, para a Julinha, essa menina especial que sempre está acompanhando a mãe".

Julia Naspolini contou através do Instagram, nesta sexta-feira, que Susana está em estado gravíssimo. Aos prantos, ela pediu orações para a jornalista. "Acabei de conversar com o médico dela e ele disse que o estado dela é muito, muito grave. É gravíssimo. O câncer, ela estava com metástase no osso da bacia e já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que foi a que fez ela perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, dentre eles o fígado. O fígado está muito comprometido, está muito espalhado pelo fígado. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita, que o estado dela é muito grave", contou ela, em um vídeo publicado no Instagram.

Susana tem um longo histórico na luta contra o câncer. Aos 18 anos, teve o primeiro diagnóstico, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, foi diagnosticada com um tumor maligno na mama e, logo em seguida, com um câncer na tireoide. Em 2016, a repórter enfrentou novamente outro câncer de mama. Em 2020, Susana descobriu que estava com metástase nos ossos. Iniciou então um novo tratamento, com quimioterapia oral. Mas, em março deste ano, a jornalista revelou que o tratamento não estava surtindo o efeito esperado e ela precisaria fazer quimioterapia venosa. Desde então, o estado de saúde tem se agravado, com diversas internações ao longo dos meses.