Leonardo foi encaminhado à 10ª DP (Botafogo)Divulgação

Publicado 22/10/2022 12:59

Rio - Um homem identificado como Leonardo Ferreira da Cruz Santos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (21), por aplicar o golpe do "falso pix". O suspeito fez um pedido de delivery em um estabelecimento comercial localizado na Cobal do Humaitá, na Zona Sul, e apresentou um comprovante falso de pagamento.

Os policiais da 10ª DP (Botafogo) interceptaram o entregador e o acompanharam até o local da entrega. Leonardo, então, desceu para receber os produtos e foi surpreendido pelos agentes. Na delegacia, ele confessou que utilizava um aplicativo para produzir um falso comprovante de pix e contratava um motoboy para pegar a encomenda.

O dono do estabelecimento informou que já estava sofrendo com esse tipo de golpe há vários dias. Além disso, ressaltou que teve um prejuízo de R$ 7 mil. O último pedido, feito por Leonardo, contava com bebida alcóolica de alto valor, energéticos, carnes e biscoitos, somando aproximadamente R$ 1 mil.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. Ele será indiciado por estelionato.