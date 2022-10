SuperVia retoma Trem da Leitura - Divulgação

Publicado 23/10/2022 11:24

Rio - A viagem de trem pode ser diferente e mais legal a partir de novembro. Após dois anos de evento apenas no mundo digital por causa da pandemia, a SuperVia voltará com a oitava edição do ‘Trem da Leitura’ fisicamente. De acordo com a empresa, serão mais de 5 mil livros colocados nos bancos dos trens e distribuídos nas estações. Haverá também gincanas, tardes de autógrafos e ações no atividades no ambiente digital.

As ações serão realizadas nas estações Madureira (08/11), Zona Norte do Rio, e Central do Brasil (11/11), região Central, com distribuição de livros, gincana com roleta que premiará os participantes com livros e/ou marcadores de página e tarde de autógrafos com os autores Nath Finanças e Juan Jullian.

O evento também estará presente no mundo digital, a partir desta próxima segunda-feira (24) até o dia 11/11, por meio do site www.tremdaleitura.com.br . Lá, o público poderá fazer download gratuito de e-books e terá acesso a vídeos exclusivos na seção Encontro com Autores. O evento será realizado em parecia com as editoras Intrínseca, Belas Letras, Arqueiro, Sextante, Record e Grupo Autêntica.

O Digital

A biblioteca virtual terá a disponibilização de 14 e-books para download gratuito, entre eles: “O primeiro beijo de Romeu” e “O corpo encantado das ruas” (editora Record) e “Carta para meu jovem eu” e “Uma atitude por dia por um mundo melhor para as mulheres” (editora Belas Letras).

O site contará também com a aba “Blog Literário”, que terá notícias e curiosidades sobre o evento e sobre o mundo literário.

Encontro com Autores

Sete autores das editoras Record e Intrínseca responderão perguntas enviadas previamente pelo público através de vídeos nas redes sociais da SuperVia e dos próprios autores. São eles: Giu Domingues, Felipe Cabral, Ray Tavares, Clara Savelli, Jim Anotsu e Felipe Castilho.

Descontos

Haverá também desconto de até 50% em títulos da editora Belas Letras em uma seleção de títulos na sua loja online que começará nesta segunda-feira (24) e irá até o dia 11/11. Esses títulos serão disponibilizados em uma página especial no site da editora. Além disso, o público também poderá utilizar o cupom TREMDALEITURA que dará direito a 5% de desconto extra nos produtos, ou seja, o desconto é cumulativo e válido para todos os produtos da Belas Letras.



Serviço:



4/11 (durante a manhã)



Distribuição de livros nos primeiros trens do dia de todos os ramais (que saem das estações terminais para a Central do Brasil) e em cinco estações localizadas em regiões que apresentam uns dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH): Belford Roxo, Engenheiro Pedreira, Deodoro, Tancredo Neves e Saracuruna.



8/11 (11h às 15h30)



Stand na estação Madureira com distribuição gratuita de livros; tarde de autógrafos com Juan Jullian, autor de “Querido Ex” (das 13h30 às 15h30); e gincana com roleta. O público que participar da gincana ganhará livros e marcadores de página.



11/11 (10h às 16h)



Stand na estação Central do Brasil com distribuição gratuita de livros; gincana com roleta e encontros com a autora e orientadora financeira Nath Finanças, que falará sobre o seu livro “Orçamento sem falhas” (entre 10h30 e 12h) e com Juan Jullian, autor de “Querido Ex” (entre 13h e 15h). O público que participar da gincana ganhará livros e marcadores de páginas.