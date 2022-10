Tiago Araújo de Souza, de 36 anos, foi baleado nas costas, mas não resistiu e morreu na UPA de Taquara - Divulgação

Lotado no 18º BPM (Jacarepaguá),



Tiago foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Taquara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele integrava o quadro da corporação desde março de 2014.



Com a morte de Tiago, sobe para 42 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022. Até o momento foram registradas as mortes de 28 da policiais militares, cinco da policiais civis, quatro marinheiros, dois policiais penais, um agente do Degase, um guarda municipal e um militar da aeronáutica.

O Disque Denúncia recebe informações sobre envolvidos na morte de agentes de segurança nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Disque Denúncia (21) 99973-1177, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177, aplicativo 'Disque Denúncia RJ', Facebook, Twitter e Site dos Procurados. Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.