Caixão com o corpo do cabo Thiago Araújo de Souza foi carregado por policiais - Marcos Porto / Agência O Dia

Caixão com o corpo do cabo Thiago Araújo de Souza foi carregado por policiaisMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/10/2022 16:14

Rio - O corpo do policial militar Thiago Araújo de Souza, de 36 anos, foi enterrado, na tarde deste domingo (23), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O homem foi morto, na noite da última sexta-feira (22), após ser baleado durante um patrulhamento na comunidade do Renascer , no bairro do Tanque, Jacarepaguá.

Familiares, amigos e policiais militares estiveram presentes no sepultamento. O caixão com o corpo do cabo, que integrou a corporação por oito anos, foi envolvido por uma bandeira do Brasil e carregado por policiais até o local do enterro.

fotogaleria

Porta-voz da Polícia Militar, o tenente-coronel Ivan Blaz contou em depoimento para o DIA que essa é uma morte covarde e ressaltou a necessidade da ação da polícia da região.

"Foi um assassinato cruel, uma morte covarde. Ela deixa clara a importância da intervenção da PM naquela região, nas pequenas comunidades que lidam diretamente com intervenções do tráfico de drogas e das narco milícias. Neste momento, a polícia busca os assassinos e dá todo o amparo à família do policial militar", disse o porta-voz.



Segundo a polícia, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar uma denúncia sobre a presença de homens armados na comunidade. Enquanto realizavam o patrulhamento, os agentes foram alvos de disparos de criminosos na região, iniciando um confronto.

Após a troca de tiros, o policial atingido foi socorrido na altura do quadril das costas foi levado para a UPA da Taquara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, após o ocorrido, o policiamento na região foi reforçado.



À época, a Polícia Militar lamentou a morte do agente.



É com muita tristeza que lamentavelmente informamos a morte do policial Tiago Araújo de Souza, ocorrida na noite desta sexta-feira (21), na comunidade do Renascer, no bairro da Tanque, em Jacarepaguá - Zona Oeste do Rio. (+) pic.twitter.com/VL0nfIGdFy — @pmerj (@PMERJ) October 22, 2022



. "Hoje, dia 22 de outubro, eu estou aqui no IML para poder liberar o corpo do meu filho. Ele faleceu aos 36 anos, cheio de vida. O Senhor me deu, o Senhor preparou e levou. Meu Deus, me dá forças. Está difícil", lamentou. No dia da morte, a mãe do PM, Elenice Araújo, utilizou as redes sociais para se despedir do filho . "Hoje, dia 22 de outubro, eu estou aqui no IML para poder liberar o corpo do meu filho. Ele faleceu aos 36 anos, cheio de vida. O Senhor me deu, o Senhor preparou e levou. Meu Deus, me dá forças. Está difícil", lamentou.

Thiago deixa mulher e uma filha.